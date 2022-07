La Juventus fera son grand retour dans FIFA 23

Du côté des joueurs, la nouvelle a été accueillie avec humour, certains n’ayant pas hésité à publier de faux communiqué de presse sur la disparition du “Piemonte Calcio.” Pour rappel, FIFA 23, qui sera le dernier jeu de la licence à utiliser ce nom, sera disponible le 30 septembre prochain sur Xbox One et Xbox Series X/S; PlayStation 4 et 5, et PC.