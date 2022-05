La Juventus face à l’Inter pour défendre sa couronne en finale de la Coupe d’Italie (Direct commenté 21H)

La Juventus de Turin affronte l’Inter Milan ce mercredi soir en finale de la Coupe d’Italie. Cette rencontre est à suivre en direct commenté dès 21 heures.

La "Vieille Dame" est dos au mur. Absents de la course au titre pour la deuxième année consécutive, les Bianconeri n’ont plus le choix. S’ils veulent éviter une saison sans titre, ce qui ne leur est plus arrivé depuis 2011, les Turinois devront s’imposer face à l’Inter ce mercredi. Des Milanais qui ont déjà remporté le Scudetto la saison dernière ainsi que la Supercoupe d’Italie (face à la Juventus) en janvier dernier.

La tâche s’annonce d’ores et déjà compliquée pour la Juventus. Victorieuse de la Coupe l’année passée (succès 2-1 contre l’Atalanta), la Juve rencontre une équipe milanaise en quête d’un doublé coupe – championnat.

Pour atteindre la finale, la Juventus a mis au pas la Fiorentina en demi-finale alors que les Nerazzurri ont pris le dessus sur l’AC Milan.