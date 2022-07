La Juventus accueille le Brésilien Bremer du Torino pour pallier le départ de De Ligt

La Juventus n'a pas attendu longtemps pour pallier le départ de Matthijs de Ligt, annoncé hier au Bayern Munich. La Vieille Dame s'est offert les services de Gleison Bremer en provenance du Torino, comme elle l'a annoncé mercredi.

Le défenseur central brésilien de 25 ans, élu défenseur de l'année en Serie A la saison dernière, a signé un contrat de cinq ans à l'Allianz Stadium et devrait rapporter à son ancien employeur environ 41 millions d'euros. Selon la rumeur, l'Inter Milan était également sur la piste de Bremer. Bremer a passé 4 saisons avec le Torino après son départ de l'Atlético Mineiro, au Brésil. Il a disputé 98 matches de Serie A, inscrivant 11 buts et distribuant 3 passes décisives. Plus tôt dans le mercato, la Juventus avait enregistré les arrivées libres d'Angel Di Maria (Paris Saint-Germain) et de Paul Pogba (Manchester United). Elle a également vu le départ de Paulo Dybala, arrivé en fin de contrat, en direction de l'AS Rome.