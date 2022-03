Et pourtant, et c’est probablement ça qui est le plus inquiétant pour le football italien, c’est que la Juventus reste le principal fer de lance transalpin sur la scène européenne. Malgré ses trois éliminations précoces successives, malgré ses quelques désillusions, elle reste l’équipe la plus performante. La preuve dans ce 2e tableau. Nous vous avons listé le nombre d’apparitions des clubs italiens en quarts de finale de Ligue des Champions sur les 5 dernières années. Dans un 2e onglet, la date de la dernière apparition. Regardez, c’est assez édifiant.

Malgré sa nette perte de vitesse européenne depuis quelques années, la Juventus reste en tête de ce classement. Sans doute parce que les épopées, aussi belles soient-elles, de l’Atalanta (quarts, 2020) et l’AS Rome (demi-finale, 2018) sont malheureusement restées sans lendemain.

Le constat est donc clair : mis à part la Juventus, aucune formation transalpine n’est parvenue à se hisser plus d’une fois en quarts depuis 5 ans. Pire même, les mastodontes milanais, l’AC Milan et l’Inter Milan n’ont plus rallié le Top 8 depuis respectivement 2012 et 2011. Résultat, 2022 sera la 2e saison consécutive sans représentant italien dans le Top 8.