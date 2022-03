La Juve aux portes du podium, la Roma souveraine dans le derby de Rome

Il ne faut jamais enterrer Massimiliano Allegri et José Mourinho: la Juventus, distancée à la mi-saison, est revenue dimanche à portée du podium et la Roma a brillé de mille feux dans le derby pour dépasser la Lazio dans la course à l'Europe.

Paulo Dybala et Dusan Vlahovic, auteurs des deux buts des Bianconeri contre la Salernitana (2-0), ont permis à la Juve d'Allegri de rebondir après l'élimination en Ligue des champions et de revenir à un point de l'Inter Milan (3e) à huit journées de la fin.

La Roma de Mourinho, de son côté, a assommé la Lazio en moins d'une mi-temps grâce à un doublé de Tammy Abraham et un chef d'oeuvre sur coup-franc de Lorenzo Pellegrini.

Le timing de Dybala

La victoire sans histoire de la Juve contre la lanterne rouge ne fait pas oublier l'humiliation mercredi contre Villarreal (0-3) mais entretient la belle dynamique de l'équipe, qui avec une 16e rencontre consécutive sans défaite.

Dybala a montré son sens du timing, en ouvrant rapidement la marque (5e) à la veille de reprendre des négociations laborieuses pour une éventuelle prolongation. L'Argentin, en fin de contrat en juin, avait beaucoup manqué contre les Espagnols, entré seulement en fin de match après avoir raté plusieurs semaines sur blessure.

Vlahovic, passeur sur le premier but, a rapidement mis la Juve à l'abri de toute mauvaise surprise en doublant la mise de la tête (29e), pour rejoindre Ciro Immobile en tête du classement des buteurs (21 réalisations).

Autre bonne nouvelle: le capitaine Giorgio Chiellini, absent depuis le 6 février (mollet), a repris du service - pendant une mi-temps - à moins d'une semaine des débuts des barrages de qualification au Mondial-2022 qui attendent l'Italie.

Le triomphe d'Abraham

Battu 3-2 par Maurizio Sarri à l'aller, José Mourinho s'est offert plusieurs mois de tranquillité sur le banc des Giallorossi, invaincus depuis neuf matches.

"Aujourd'hui c'était particulier, on a l'impression que vraiment tout ce qu'on avait préparé a fonctionné", s'est félicité le Portugais.

La marche triomphale a débuté dès la première minute grâce à Abraham, qui a poussé dans le but un corner direct renvoyé par la barre. Déjà acclamé jeudi pour avoir sorti la Roma d'un mauvais pas en Ligue Europa Conférence, l'Anglais a récidivé d'une reprise parfaite (22e) pour son 15e but en championnat.

"La Roma a investi beaucoup sur moi, et je veux leur rendre", a-t-il lancé sur DAZN, après ce doublé "incroyable dans un derby".

Et le plus beau était à venir pour les tifosi: un superbe coup franc en pleine lucarne de Lorenzo Pellegrini (40e), capitaine bien décidé à briller après avoir manqué l'aller en raison d'une suspension.

Dans un autre registre - gestion et défense, la Roma a tout autant contrôlé en seconde période, maîtrisant une Lazio incapable de sauver l'honneur et désormais dépassée par son adversaire du jour.

L'Atalanta, victorieuse dans la soirée à Bologne (1-0) sur un but tardif de Moustapha Cissé, récupère sa 5e place, à égalité de points avec la Roma (51) mais avec une meilleure différence de buts.