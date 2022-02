La justice somme l'AfricaMuseum de retirer la légende contestée par des para-commandos

Le tribunal les a rejoints en considérant qu'associer directement le régiment para-commando à "l'écrasement" de la rébellion Simba "porte atteinte de manière disproportionnée à l'image et à la réputation" des para-commandos. Or, il a été rappelé, en faisant référence à la Cour européenne des droits de l'homme, que le droit à la protection de la réputation professionnelle relève du droit à la vie privée, qui est protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Le tribunal a relevé que le texte laisse à penser aux visiteurs profanes que la présence des para-commandos avaient pour seul objectif la répression de la rébellion Simba, et que rien ne permet de comprendre qu'elle était motivée par une raison humanitaire. Il a en conséquence estimé qu'un "tel commentaire ne participe pas à une analyse postcoloniale critique et sérieuse. L'importance du travail de mémoire et de vérité sur la question coloniale ne permet pas que des comportements répréhensibles soient imputés, sans être établis, à un corps de l'armée belge en particulier".

La citation à comparaître avait été signifiée début janvier 2021, soit il y a plus d'un an, aux cabinets du ministre du Travail et de l'Economie, Pierre-Yves Dermagne (PS), compétent pour la Politique scientifique, ainsi que du secrétaire d'Etat Thomas Dermine (PS), qui a la Politique scientifique dans ses attributions. Des échanges avaient eu cours au préalable en 2020 entre les associations de para-commandos et l'établissement scientifique fédéral.