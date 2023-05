La justice new-yorkaise rend à la Chine deux sculptures saisies au Metropolitan Museum

La justice new-yorkaise a rendu mardi à la Chine deux sculptures funéraires en pierre du VIIe siècle d'une valeur de 3,5 millions de dollars, qui ont fait l'objet d'un trafic international et ont été saisies au Metropolitan Museum of Art.

La justice de l'Etat de New York mène depuis plus de deux ans une vaste campagne de restitution d'antiquités pillées dans une vingtaine de pays, qui ont atterri dans des musées et galeries de la mégapole, dont le prestigieux Met et ses richissimes collectionneurs et donateurs.

Après une cérémonie de restitution au consulat général de Chine à New York, le procureur pour la juridiction de Manhattan, Alvin Bragg, a annoncé dans un communiqué "la restitution au peuple chinois de deux sculptures sur pierre du VIIe siècle d'un catafalque funéraire, d'une valeur de près de 3,5 millions de dollars".

Ces œuvres, "sciées" sur des tombes au début des années 1990, avaient ensuite été sorties de Chine, d'après M. Bragg.

"C'est une honte que ces deux antiquités incroyables aient été volées et qu'au moins l'une d'elles soit restée cachée du public durant près de trois décennies", a tonné le procureur Bragg. L'une des sculptures est en effet restée entreposée dans les réserves du Met pendant 25 ans.

Shelby White, 85 ans, est une administratrice et philanthrope américaine du Met chez qui la justice new-yorkaise avait saisi en 2021 et 2022 une vingtaine d'œuvres d'art volées, selon la presse spécialisée.

Les services du procureur Bragg ont précisé mardi avoir "bouclé cette année une enquête pénale sur des antiquités acquises par White et qui s'est conclue par la saisie de 89 œuvres provenant de 10 pays différents, d'une valeur totale de 69 millions de dollars".