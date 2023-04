La justice n'autorise pas La Haye à réduire le nombre de vols à Schiphol dès cette année

L'aéroport d'Amsterdam-Schiphol a annoncé par ailleurs mardi l'interdiction prochaine des vols de nuit et des jets privés et l'abandon des plans pour une nouvelle piste pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les nuisances sonores.

KLM a déclaré que la décision de justice apportait de la "clarté". "Nous préférerions coopérer avec les autres parties plutôt que de les affronter devant un tribunal", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

KLM affirme que les mesures qu'elle propose offraient une "meilleure alternative pour réduire le bruit et le CO2 tout en répondant aux besoins des voyageurs".

Greenpeace s'est dit "bien sûr déçu". "Le grand pollueur KLM porte ainsi une gifle aux riverains, au climat et au gouvernement qui a sauvé l'entreprise de la faillite".