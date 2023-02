La justice française rejette la plainte des ONG : TotalEnergies peut poursuivre son mégaprojet controversé en Ouganda et en Tanzanie

Selon ces ONG, le mégachantier est mené au mépris des droits humains et de l'environnement. Elles réclamaient la mise en place d'un nouveau "plan de vigilance" de l'entreprise (conformément à la loi française adoptée en 2017), afin de prendre en compte les droits, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l'environnement, résultant des activités de l’entreprise et de celles de ses filiales, sous-traitants ou fournisseurs, en Ouganda et en Tanzanie.

La justice a jugé cette plainte irrecevable. Le tribunal a estimé que les demandes et griefs présentés en 2019 étaient différents de ceux exposés lors des récents débats, faisant penser que TotalEnergies aurait pu ne pas avoir été notifié en amont des nouveaux éléments. De plus, "les griefs et les manquements reprochés à la société TotalEnergies SE doivent faire l’objet d’un examen en profondeur des éléments de la cause excédant les pouvoirs du juge des référés", a-t-il ajouté.

Les Amis de la Terre "contestent avoir modifié substantiellement leurs demandes" et affirment que les plaignants n'ont fait que "préciser et consolider leur argumentaire". De son côté, TotalEnergies a fait valoir que ses plans de vigilance, de compensation et de relocalisation sont "justes et légaux".