La justice condamne l’État belge pour surpopulation à la prison de Lantin

Le tribunal de première instance de Liège a condamné l’État belge, le 28 novembre, pour cause de surpopulation à la prison de Lantin (province de Liège), indique l’Ordre des barreaux francophone et germanophone (Avocats.be) vendredi dans un communiqué.

L’État belge est tenu de mettre (progressivement) fin à la surpopulation ainsi qu’aux traitements inhumains et dégradants existant à la prison de Lantin, selon un échéancier précis. Le taux de densité carcérale doit ainsi être réduit à 110% dans un délai d’un an à compter de la date du jugement. Si tel n’était pas le cas, l’État belge devrait s’acquitter d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard et par détenu excédentaire à Lantin. Il a également cinq ans pour mettre un terme à la surpopulation carcérale. Si cet objectif n’est pas atteint, il devra débourser 2000 euros par jour de retard et par prisonnier surnuméraire.