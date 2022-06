La justice climatique : priorité face au réchauffement global

"What do we want ? Climate Justice ! When do we want it ? Now !" Vous avez peut-être déjà entendu ce slogan, souvent scandé au cours des marches pour le climat. La "justice climatique", c’est un concept simple qui tourne autour de deux points :

Ce sont souvent les plus pauvres qui sont les premiers touchés par les changements climatiques : par les catastrophes mais aussi le manque d’eau ou de nourriture, etc. Les personnes les touchées sont les moins responsables des changements climatiques

La preuve en chiffres : la moitié la plus pauvre de la population mondiale n’a produit que 10% des émissions de gaz à effet de serre, alors que les 10% les plus riches sont eux responsables de 52% des émissions.

Concernant les victimes, on pense bien sûr d’abord aux pays du Sud, mais ça concerne en réalité les communautés les plus modestes de tous les pays. Par exemple à Verviers, aux inondations de juillet dernier, les maisons les plus impactées étaient évidemment celles proches de l’eau. Des quartiers où résident majoritairement des personnes avec des revenus plus faibles (en rouge sur la carte ci-dessous), alors que les habitants plus aisés vivent plutôt sur les hauteurs.