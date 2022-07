La justice bruxelloise suspend tout transfèrement d'Assadollah Assadi vers l'Iran

La cour d'appel de Bruxelles a provisoirement interdit à l'État belge, par une ordonnance rendue vendredi soir, "de faire procéder, par quelque moyen que ce soit, au transfèrement d'Assadollah Assadi", condamné en 2021 par la justice anversoise à une peine de 20 ans de prison pour tentatives d'assassinat terroriste. Les députés belges ont ratifié mercredi soir un traité belgo-iranien sur le transfèrement de condamnés, vivement critiqué notamment parce qu'il permettrait la remise à Téhéran du terroriste Assadollah Assadi.

Plusieurs personnes, parmi lesquelles des victimes qui s'étaient constituées partie civile au procès d'Assadollah Assadi, ainsi que le Conseil National de la Résistance Iranienne (CNRI), ont saisi en urgence la justice, immédiatement après le vote à la Chambre, mercredi, du traité belgo-iranien sur l'échange de détenus. Après avoir été déboutés par le tribunal de première instance de Bruxelles jeudi, les demandeurs, représentés notamment par Me Georges-Henri Beauthier et Me François Tulkens, ont obtenu gain de cause vendredi en appel.