La justice bruxelloise bloque tout transfèrement d’Assadollah Assadi vers l’Iran, un revers pour les autorités belges

La cour d’appel de Bruxelles a rendu, vendredi soir, une ordonnance qui interdit provisoirement à l’État belge "de faire procéder, par quelque moyen que ce soit, au transfèrement d’Assadollah Assadi", un diplomate iranien condamné en 2021 par la justice anversoise à une peine de 20 ans de prison pour avoir fomenté un attentat qui visait un congrès de l’opposition iranienne à Villepinte en région parisienne. Un attentat déjoué au dernier moment par les services de sécurité belges et français.

La décision de justice est un vrai revers pour les autorités belges dont le gouvernement fédéral qui venait de faire adopter par le Parlement, mercredi 20 juillet dans la soirée, un traité belgo-iranien sur le transfèrement de condamnés, vivement critiqué parce qu’il permettrait justement la remise à Téhéran du terroriste Assadollah Assadi, l’Iran contestant toujours la condamnation de son diplomate chez nous. L’idée était ainsi de favoriser un échange de "prisonniers" avec l’Iran, et notamment obtenir la libération d’un humanitaire belge, Olivier Vandecasteele, arrêté et emprisonné à l’isolement depuis cinq mois.

Plusieurs personnes, parmi lesquelles des victimes qui s’étaient constituées partie civile au procès d’Assadollah Assadi, ainsi que le Conseil National de la Résistance Iranienne (CNRI), ont saisi en urgence la justice, immédiatement après le vote à la Chambre. Après avoir été déboutés par le tribunal de première instance de Bruxelles jeudi soir, les demandeurs – une dizaine de parties civiles représentées notamment par Me Georges-Henri Beauthier et Me François Tulkens -, ont obtenu gain de cause vendredi en appel. La cour a retenu dans sa décision l’argument d’absolue nécessité.

Une nouvelle audience dans ce dossier est prévue mercredi prochain où l’Etat belge devra tenter à nouveau de justifier l’urgence à transférer l’Iranien.

Pour l’heure, si Assadollah Assadi devait être, malgré tout transféré en Iran – où on s’attend à ce qu’il soit aussitôt libéré -, l’Etat belge s’expose à une astreinte de 500.000 euros. Contactés par la RTBF, les avocats des parties civiles n’ont pour le moment pas souhaité faire de commentaires supplémentaires attendant la prochaine audience. Pas plus de réaction du côté du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne qui a porté ce texte au nom de la majorité Vivaldi. Sauf que visiblement les autorités belges cherchent bel et bien la parade pour dépasser ce "contretemps fâcheux".