La junte malienne suspend France 24 et RFI après des "allégations" visant l’armée

Le gouvernement malien fait référence à un reportage diffusé les 14 et 15 mars par RFI et dans lequel la radio a donné la parole à des victimes présumées d’exactions qui auraient été commises par l’armée malienne et le groupe de sécurité privé russe Wagner.

Le communiqué cite également une déclaration de Michèle Bachelet, Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’Homme le 8 mars, dénonçant des "violations du droit international des droits de l’Homme et du droit humanitaire" au Mali.

Le Mali dénonce également un rapport de l’ONG Human Rights Watch (HRW) publié le 15 mars et qui dénonçait une "vague d’exécutions de civils" et des pillages opérés par l’armée malienne et les jihadistes dans le centre et le sud-ouest du Mali. Ce rapport faisait état d'"au moins 107 morts civils" depuis le mois de décembre.

Selon HRW, ces exactions auraient été commises par les FAMa en représailles à des pertes militaires infligées par des groupes jihadistes dans divers incidents.

Le 5 mars, une attaque jihadiste contre un campement de l’armée avait fait au moins 27 morts parmi les soldats à Mondoro dans le centre du pays.

Le camp de Mondoro, proche de la frontière avec le Burkina Faso, a été à plusieurs reprises par le passé la cible d’attaques de jihadistes cherchant à imposer leur emprise face aux représentations de l’Etat central ou à la présence étrangère.

Le Mali essaie actuellement d’arrondir les angles avec son voisin mauritanien qui a accusé les forces maliennes d'"actes criminels récurrents" contre des Mauritaniens, après la mort de sept d’entre eux en janvier et la disparition d’un grand nombre d’autres dans la zone frontalière.