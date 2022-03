La junte birmane "rejette catégoriquement" un "génocide" des Rohingyas

Les États-Unis ont officiellement déclaré lundi que les violences commises par l'armée birmane à l'encontre des Rohingyas constituaient un génocide, affirmant qu'il existait des preuves évidentes d'une tentative de "destruction" de la minorité musulmane.

Citant les meurtres de milliers de personnes et l'obligation pour près d'un million d'entre elles de fuir le pays en 2016 et 2017, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré avoir "établi que des membres de l'armée birmane ont commis un génocide et des crimes contre l'humanité contre les Rohingyas".

Environ 850.000 Rohingyas se trouvent dans des camps au Bangladesh et 600.000 autres sont restés dans l'État de Rakhine en Birmanie.