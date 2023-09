La Jumbo-Visma suspectée de dopage mécanique : "Purement et simplement de la frustration", selon Gérard Bulens

C’est devenu une habitude à présent. Après avoir remporté le Giro et le Tour de France, la Jumbo-Visma est en passe de réaliser un triplé historique. Avec ses trois leaders en tête du général (Sepp Kuss, Jonas Vingegaard et Primoz Roglic), l’équipe néerlandaise écrase la concurrence sur le Tour d’Espagne. Une domination qui suscite pas mal d’interrogations dans et autour du peloton.

Dimanche soir, Jérôme Pineau, ancien coureur professionnel, s’était lâché sur RMC, soupçonnant la formation Jumbo-Visma de dopage mécanique. C’est l’incroyable accélération de Sepp Kuss - le lieutenant devenu leader en Espagne – dans le Tourmalet lors de la 13e étape qui a fait réagir le Français. "Il va 10 km/h plus vite que le groupe devant lui, il y a un spectateur qui fait un pas en avant, il freine, il repart 10 km/h plus vite. Comme on explique ça ?", avait-il déclaré.

Ce vendredi matin, dans la séquence "Le Parti Pris" de Matin Première, Samuël Grulois, Gérard Bulens et Gilles Goetghebuer sont revenus sur ces accusations de dopage mécanique.

"J’étais en plein commentaire, on s’est emballé en voyant ces images (NDLR : l’accélération de Kuss). L’idée d’un potentiel dopage mécanique n’a effleuré notre esprit à aucun moment", a expliqué Samuël Grulois. "C’est triste de devoir suivre le sport en pensant toujours au dopage. Je n’ai aucun doute concernant Sepp Kuss. On sait que des contrôles sont effectués. Dans le monde cycliste, le dopage mécanique est encore moins accepté que le dopage physiologique. Ce qui m’ennuie, c’est que ces propos viennent d’un garçon comme Jérôme Pineau et qu’on sent chez lui une énorme frustration. On le sent aigri, mal à l’aise. Cela ne fait pas avancer le débat."

Kuss est aujourd’hui le meilleur grimpeur au monde

Gérard Bulens rejoint notre journaliste. Pour notre consultant, l’Américain est tout simplement plus fort que les autres : "Kuss est aujourd’hui le meilleur grimpeur au monde. Il place un démarrage pour surprendre ses adversaires. Il relance avec un très petit braquet. C’est ça qu’il faut regarder. Je ne vois pas le vélo qui part tout seul. Je vois une cadence de pédalage très importante avec un très petit braquet et des qualités de grimpeur importantes pour faire la différence".

"Le reste, c’est purement et simplement de la frustration… Et peut-être caractéristique de certains consultants : la volonté d’être extrêmes dans leurs commentaires pour s’assurer une place chez certains médias qui demandent de l’extrême", a-t-il poursuivi.

Il y a plein d’images qui posent d’énormes questions

De son côté, Gilles Goetghebuer, rédacteur en chef du magazine Sport & Vie, n’est pas d’accord. Pour lui, ces images sont suspectes : "Il y a eu d’autres images par le passé. Il y a eu Roglic, Hesjedal, Kuss, van Aert… Il y a plein d’images qui posent d’énormes questions".

"Le vélo devient de plus en plus électrique (changements de vitesse électrique, ordinateur de bord…). On a ouvert la porte à la technologie. Quand on connaît l’ingéniosité des tricheurs en matière de dopage physiologique, on doit s’attendre à ce que ces mêmes trésors d’ingéniosité soient utilisés à des fins de tricherie mécanique. Cela me paraît de la logique des autres", a-t-il conclu.