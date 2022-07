La Jumbo-Visma, l’armada collective qui “ridiculise” le reste du peloton

Et à lire entre les lignes des discours des adversaires, là où la Jumbo-Visma fait le plus mal au moral, c’est dans sa gestion des moments de doute. Quand Vingegaard a frôlé la catastrophe en crevant et dû changer trois fois de vélo sur les pavés de la 5e étape, Wout van Aert, pourtant tombé quelques kilomètres plus tôt, a mouliné en tête de peloton pour limiter les dégâts et les fracas.

Quand quelques jours plus tard, la 15e étape s’est transformée en vrai cauchemar collectif et que la Jumbo a perdu deux de ses principaux lieutenants (Roglic et Kruijswijk) coup sur coup, et vu son leader, Jonas Vingegaard chuter, elle n’a pas flanché. Ou du moins, jamais donné l’impression de le faire, malgré une 2e journée noire.

Car même si, en coulisses, c’était sans doute la déconfiture générale, face aux médias et à la presse, le discours était toujours aussi conquérant : “Je ne pense pas que ce soit bien grave pour Jonas Vingegaard” résumait van Aert au moment de commenter la chute du maillot jaune. “Avec les jambes qu’il a, c’est l’un des deux plus forts du peloton. Avec les coureurs qui restent, on est capables de contrôler la course. Ce sera, certes, plus difficile mais on va le faire…”