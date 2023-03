Un concours photo est également lancé à cette occasion. Cette année, il est organisé autour du thème des animaux et de nombreux sponsors ont répondu présent pour offrir un lot à l'école gagnante. En 2022, pas moins de 1000 classes et écoles ont participé à l'opération et 40.000 votes ont été récoltés pour désigner les meilleures photos.

L'objectif de l'ASBL ClassContact est de permettre aux enfants malades de longue durée de garder un accès à la scolarité et de conserver un lien avec leurs camarades de classe.

Elle leur offre notamment tout le matériel informatique dont ils ont besoin.

Depuis 2006, 415 écoles ont fait appel à ClassContact et plus de 1200 enfants ont été soutenus par l'association, dont 130 durant l'année scolaire 2020-2021. L'asbl estime toutefois le nombre total d'enfants ayant besoin de ses services à environ 1000 par an et rappelle que le dispositif assure un taux de réussite de 86%.