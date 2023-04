La journée noire de Tadej Pogacar : roues qui explosent, multiple fracture du poignet, Tour de France en danger

C’est l’une des grosses infos du début de journée sur Liège-Bastogne-Liège. Avant même que la course ne soit télévisée, alors que le peloton s’apprêtait seulement à goûter aux difficultés du jour, Tadej Pogacar a lourdement chuté à 176 kilomètres de l’arrivée. Resté au sol, le Slovène a finalement abandonné quelques minutes plus tard, emportant avec lui ses ambitions de triplé sur les Ardennaises.

Forcément, l’abandon du grandissime favori du jour a beaucoup fait parler. Que s’est-il vraiment passé ? Qu’est ce qui a poussé Pogacar au sol ? Audrey Degrange a tenté d’en savoir plus auprès de Mauro Gianetti, directeur sportif de la formation UAE de Pogacar : "C’était dans une descente. Le peloton roulait à vive allure. Mikkel Honoré a roulé dans un trou sur la route, ses deux roues ont explosé en même temps. C’est ça qui a causé la chute. Tadej était juste derrière, il n’a pas eu le temps de freiner, il est tombé et a fait quelques mètres sur la route. Il s’est bien râpé le côté. Il a essayé de repartir mais au bout d’une centaine de mètres, il a réalisé que sa main lui faisait trop mal et il s’est arrêté."

Au final, le verdict est très lourd. Pogacar est touché au poignet gauche. Gianetti fait le bilan des dégâts : "Il souffre d’une multiple fracture au scaphoïde de la main gauche en plus d’une fracture à la lune. Il est à l’hôpital de Genk. Il est en train de se faire opérer. J’ai eu un appel de notre médecin qui l’a amené là-bas. On savait qu’il y avait un médecin spécialiste de la main là-bas. On attend la fin de l’opération pour en savoir plus."