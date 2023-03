La journée mondiale du Big Bang se fête à Charleroi

C’est aujourd’hui la première journée mondiale du Big Bang et elle a lieu à Charleroi ! Le Big Bang du nom de la théorie du scientifique carolo George Lemaitre, théorie ébauchée pour la première fois il y a 100 ans. Pour l’occasion, le palais des beaux-arts accueillera une série de colloques et de conférences.

Il y a une ambition claire derrière cet événement, celle de recréer une dynamique autour des sciences à Charleroi. C’est un enjeu majeur à l’heure où on sait que très peu de jeunes se tournent vers les matières scientifiques et qu’un nouveau campus va justement ouvrir ses portes à Charleroi à la rentrée prochaine.

Pour recréer un élan vers les sciences, une série d’opérateurs académiques, scientifiques et politiques ont décidé de s’appuyer sur la renommée internationale d’un scientifique carolo, Georges Lemaitre.

"L’objectif c’est d’avoir un événement récurrent chaque année le 28 mars pour mettre en avant une thématique scientifique et pour faire travailler ensemble tous les opérateurs, les différentes universités actives à Charleroi. C’est aussi montrer qu’à Charleroi il n’y a pas de barrière pour faire des études supérieures, qu’il y a un magnifique campus qui va s’ouvrir l’année prochaine et qu’on invite tous les jeunes de Charleroi à participer à cette dynamique", explique Thomas Dermine, secrétaire d’État en charge de la politique scientifique.

Si cette journée du Big Bang a lieu le 28 mars c’est parce que c’est un 28 mars 1949 qu’on a évoqué pour la première fois de Big Bang.

Toutes les informations et les réservations peuvent se faire via le site journeemondialedubigbang.be