La journée Hortidécouvertes a de nouveau fait le plein de visiteurs

Vingt-sept horticulteurs et pépiniéristes wallons ouvraient leurs portes ce dimanche pour la journée Hortidécouvertes. Un retour après 4 ans d’absence et l’occasion pour le public de recevoir des conseils pour réussir leurs diverses plantations. A Bellevaux, sur les hauteurs de Malmedy, la pépinière de Frédéric Gabriel a fait le plein de visiteurs.

Recevoir des conseils ou choisir ses nouvelles plantations, les motivations du public étaient variées : " Le but c’est vraiment de montrer notre métier, d’expliquer aux personnes débutantes comment s’y prendre au niveau jardin, comment bouturer, comment semer. Beaucoup de monde a besoin de conseil et même de plus en plus car maintenant, contrairement à il y a quelques années, tout le monde veut jardiner, tout le monde veut avoir son petit potager, même sur sa terrasse, et sans conseil on n’y arrive pas ", précise Frédéric Gabriel.

D’où l’intérêt de ces journées. Rosalie, Laurent et Sophie ne s’y sont pas trompés : " J’ai une belle brouette qui m’attend, avec des arbustes, des vivaces, pour refaire un peu de fleurs pour le début de l’été. J’en fais beaucoup trop d’ailleurs : je me prépare déjà psychologiquement pour le mois prochain où ce sera les jardinières à préparer ", sourit Rosalie. " On commence à peine. On se laisse un peu guider. On regarde tout ce qu’il y a et on choisit sur des coups de cœur ", explique Laurent. " Là, j’ai un bel arbuste blanc qui va faire à peu près 70 cm. On a toujours besoin de conseils quand on plante ", ajoute Sophie.

Près de 71 pc des Wallons ont acheté au moins une plante ou fleur en 2022. 18.540 pièces ont été vendues l’an dernier. Cela représente près de 114 millions d’euros de chiffre d’affaires. Un chiffre en augmentation de plus de 11 pc par rapport à l’année précédente.