La Journée Découverte Entreprises a attiré 135 000 curieux en Wallonie et à Bruxelles

La nouvelle édition de la Journée Découverte Entreprises a attiré environ 135000 curieux dans 120 entreprises réparties dans toute la Wallonie et à Bruxelles, se réjouit dimanche Sudmedia (le groupe médiatique comportant notamment Sudinfo) qui organisait l’événement.

"En Wallonie, en famille ou entre amis, plusieurs milliers de personnes ont eu l’opportunité de découvrir l’envers du décor et la grande richesse des petites et grandes entreprises qui nous entourent", a déclaré la directrice commerciale et de la diversification du groupe Sudmédia, Katia Fazio, citée dans un communiqué.

Parmi les entreprises les plus visitées se trouvent les Carrières Unies de Porphyre à Tournai (2000 visiteurs et visiteuses), Thales Alenia Space à Charleroi (1500), Colona à Villers-le-Bouillet (1200) ou encore RTL House (600).

L’équivalent flamand de cet événement a connu encore plus de succès avec 582.000 curieux dans près de 230 entreprises en Flandre et à Bruxelles.