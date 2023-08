La journaliste Salomé Saqué : "Le rapport du GIEC devrait être à la une de tous les JT, jusqu’à ce qu’on arrive à s’organiser différemment"

"À partir du moment où on donne les clés aux gens, où on les inclut dans le processus de prise de décisions, les gens se sentent concernés, ont envie de donner le meilleur, s’informent, font réellement cet effort démocratique très important et sont capables de se mettre d’accord".

Salomé Saqué évoque la convention citoyenne pour le climat, organisée par le président Macron, au début de son quinquennat : des citoyens tirés au sort ont proposé des mesures, dont 10% ont effectivement été mises en œuvre.

Le point le plus positif de cette expérience, c’est que ces citoyens se sont sentis particulièrement impliqués.

"Le fait que ces citoyens aient pu se mettre d’accord, même s’ils n’étaient au départ pas particulièrement écolo à la base, donne de l’espoir. Il y a vraiment une capacité à s’organiser collectivement".

Et partir du moment où on arrive à informer assez largement et à impliquer un minimum les gens au processus de décision, Salomé Saqué est convaincue que cette réorganisation collective est possible. Selon elle, c’est de toute façon la seule voie…