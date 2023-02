La journaliste Ovsiannikova sort un livre autobiographique après sa fuite de Russie

La journaliste Marina Ovsiannikova, célèbre pour avoir dénoncé l’offensive russe en Ukraine pendant un journal d’information de la télévision d’Etat, sort un livre autobiographique décrivant notamment "la fabrique de propagande" médiatique de Moscou, qu’elle a fini par fuir.

L’ouvrage paraîtra vendredi en Allemagne. Le même jour, elle donnera une conférence de presse à Paris dans les locaux de Reporters sans Frontières pour raconter sa fuite de Russie avec sa fille grâce à RSF, il y a quatre mois, quand elle était assignée à résidence.

Intitulé "Zwischen Gut und Böse" (entre le bien et le mal, comment je me suis enfin opposée à la propagande du Kremlin, ndlr), ce livre de 200 pages devrait également sortir plus tard en anglais et en français, a dit à l’AFP l’éditeur allemand, Langen Müller, de Marina Ovsiannikova.

Au début de cet ouvrage, dont l’AFP a eu une copie, la journaliste née d’une mère russe et d’un père ukrainien revient sur son irruption, quelques jours après le déclenchement de l’invasion russe, pendant le journal télévisé le plus regardé du pays, avec une pancarte proclamant "No War".