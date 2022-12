La journaliste Maurine Mercier, correspondante de la RTS, remporte le prix Journalisme 2022 des Médias Francophones Publics

Maurice Mercier, correspondante de la RTS, est la lauréate du Prix du Journalisme des Médias francophones publics décerné ce dimanche 4 décembre.

Son reportage, réalisé avec une mère et sa fille, victimes des occupants russes à Boutcha en Ukraine, a su réunir le plus de suffrage du jury. Il était composé d'auditeurs des cinq radios partenaires : RFI, RTBF, RTS, Radio France et Radio Canada.

Maurine Mercier a enregistré plus de trois heures d’entretien pour témoigner de l’horreur vécue durant l'occupation par les forces russes de cette ville située au nord de Kiev. "Il faut que le monde entier sache de quoi "ils" sont capables", justifie la voix de cette femme lorsqu'elle accepte de se confier à la journaliste.

Maurine Mercier s’est désormais installée à Kiev comme correspondante permanente de la RTS en Ukraine, elle travaille aussi pour la RTBF