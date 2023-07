La journaliste et figure incontournable du journal télévisé de la VRT Martine Tanghe est décédée

Martine Tanghe, qui a été pendant près de 42 ans la présentatrice du journal télévisé de la VRT, est décédée à l’âge de 67 ans, annonce dimanche la chaîne flamande dans un communiqué.

La journaliste, bien connue en Flandre, avait été anoblie jeudi et avait obtenu le titre de Commandeur de l’Ordre de la Couronne pour son engagement pour "l’utilisation claire et correcte" de la langue néerlandaise. "Elle était sans aucun doute la présentatrice de journaux télévisés la plus connue et la plus appréciée de Flandre. Elle était également le visage habituel des programmes électoraux de la VRT", précise la chaîne publique flamande sur son site.

Martine Tanghe souffrait d’un cancer depuis plusieurs années. Elle avait pris sa retraite en novembre 2020. Son dernier journal télévisé avait été suivi par près de deux millions de téléspectateurs et téléspectatrices.