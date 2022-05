"La Joconde" entartée par un homme déguisé avec un fauteuil roulant et une perruque

Ce n'est pas la première fois que le célébrissime tableau de Léonard de Vinci est victime de vandalisme.

Une tasse de thé, une pierre...

En août 2009, une visiteuse russe du Louvre avait été interpellée après avoir lancé une tasse à thé vide en direction de "La Joconde". Le musée avait alors expliqué que la tasse s'était brisée contre la vitrine blindée, qui avait été très légèrement éraflée.

En décembre 1956, un Bolivien avait lancé une pierre sur "La Joconde", lui endommageant le coude gauche. Après cela, elle avait été placée derrière une vitrine sécurisée.

Présentée depuis 2005 derrière une vitre blindée, protégée par un caisson spécial où l'humidité et la température sont contrôlées, "La Joconde" voit défiler chaque année des millions de personnes qui viennent l'admirer dans le plus grand musée du monde (dix millions de visiteurs par an avant le Covid-19).