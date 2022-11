Молодь - це наше майбутнє | La jeunesse est notre avenir

La jeunesse est notre avenir ! C'est pourquoi il est si important que nos jeunes soient bien formés et aient de vraies compétences pratiques. Le programme Ukrainien Future Leaders a été créé par l'Union des étudiants ukrainiens et vise à immerger de jeunes spécialistes et étudiants ukrainiens dans les institutions de l'Union européenne et dans le secteur privé.

Comme nous vous l'avions promis, nous avons invité les participants sur notre antenne. Olga, Eric et Victoria sont donc venus dans notre studio pour nous raconter leur parcours. Ils ont commencé à travailler le 24 octobre en tant qu'assistants des eurodéputés allemands, polonais et lituaniens.

Chaque jour, ils doivent être multitâches et rapides, souriants et attentifs afin de, non seulement, aider les députés avec qui ils travaillent, mais aussi d'apprendre beaucoup de nouvelles choses pour progresser dans leur job. Ils nous ont honnêtement avoué qu'ils étaient fatigués, mais qu'ils aimaient vraiment ça. Dans la bonne humeur, ils ont parlé de leurs impressions et partagé un peu des dossiers sur lesquels ils travaillent, mais ils ne peuvent pas tout dire.

Si vous voulez tout savoir de notre conversation, allez écouter notre interview, que vous trouverez au bas de la page principale de la RTBF-Ukraine https://www.rtbf.be/dossier /ukraine, dans la liste des audios enregistrés sous le nom "La jeunesse est notre avenir".