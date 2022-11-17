Молодь - це наше майбутнє | La jeunesse est notre avenir

Молодь - це наше майбутнє! Тому так важливо, щоб наша молодь була освічена, та мала практичні навички. Саме тому було впроваджено програму Ukrainian Future Leaders, яка створена Українською Студентською Унією та прагне занурити молодих українських спеціалістів і студентів в інститути Європейського Союзу та у приватний сектор.

Як ми вам і обіцяли ми запросили до нашої студії учасників програми, а саме Ольгу, Еріка та Вікторію. Вони стали до своєї роботи 24 жовтня, в якості помічників євродепутатів від Німеччини, Польщі та Литви.

Кожного дня їм доводиться виконувати різного роду завдання, бути багатозадачними та швидкими, веселими та уважними, щоб не тільки допомогти депутатам з якими працюють, а і підтримати їх в їхній роботі. Вони честно нам зізнались, що втомлюються, але їм дуже подобається. З веселим настроєм вони розповіли про свої враження від робити, та трішки поділилися над чим працюють, адже розповідати всього не можна.

Ми вирішили не переказувати в статті нашу бесіду, а надати вам можливість послухати самостійно наше інтерв'ю яке ви знайдете в кінці головної сторінки RTBF-Україна https://www.rtbf.be/dossier/ukraine, в списку збережених аудіо під назвою “Молодь - це наше майбутнє”.