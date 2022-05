La jeunesse de Maurice Ravel

Le 5 juin à 10 h

Les jeunes Maurice Ravel et Ricardo Vines aiment faire des expériences sonores. Ils adorent dénicher des pianos abandonnés et écouter leurs résonances. Ils recherchent ce qu'ils pourraient tirer d'une succession ininterrompue d'accords inhabituels.

Emile Vuillermoz écrit : " Ravel prenait un plaisir extrême à regarder s’évaporer dans les airs un simple accord. Comme Debussy, Ravel s’intéresse aux longues résonances. Il guette leur trajectoire dans l’espace. Bien qu’il s’en défende, il aime le son pour le son et il ne faisait pas mystère de la volupté aiguë et un peu coupable qu’il recherchait en ouvrant, dans une maison de campagne longtemps abandonnée, un vieil instrument désaccordé dons les sons décalés créaient les plus savoureuses interférences… Il jouissait des surprises délicates que lui apportait cette langue inconnue qu’il déclarait " charmante comme une musique fausse "