La jeunesse de Benjamin Britten

Le 22 janvier à 10 h

" C'est cruel, vous savez, que la musique soit si belle. Elle a la beauté de la solitude ou de la douleur : de la force et de la liberté. La beauté de la déception et de l'amour jamais satisfait. La beauté cruelle de la nature et la beauté éternelle de la monotonie.“



Benjamin BRITTEN - La Passacaglia du Concerto pour violon op 15. Janine Jansen, London Symphony Orchestra sous la direction de Paavo Järvi. DECCA.

Claude DEBUSSY - Le troisième mouvement de la Sonate pour violoncelle et piano en ré mineur. Benjamin Britten et Mstislav Rostropovitch . DECCA 4178332.

Benjamin BRITTEN - Moonlight et Storm, extraits des Sea Interludes . L'orchestre symphonique de Cincinatti sous la direction de Paavo Jarvi. Telarc 80660.

Henry PURCELL - Sweeter than roses . James Bowman et Benjamin Britten . DECCA 4768492.

Frank BRIDGE - Moonlight et Storm, extraits de The Sea. English Chamber Orchestra sous la direction de Benjamin Britten. BBC 80072.

Benjamin BRITTEN - Des extraits des Quatre chansons françaises pour soprano et orchestre. Felicity Lott et l'Orchestre national d'Ecosse sous la direction de Bryden Thomson . Chandos 10192.

Frank BRIDGE - Novelletten . Quatuor Esmé. Alpha.

Benjamin BRITTEN - Le premier mouvement de la Spring Symphony op 44 . Jennifer Vyvyan, Norma Procter, Peter Pears, Royal Opera House Orchestra and Chorus sous la direction de Benjamin Britten . Past Classics.

Jean-Sébastien BACH - La Partita n°1 en si bémol majeur BWV 825 . Maria Joao Pires . DG 447894-2.

Benjamin BRITTEN - Des extraits de la Suite pour violon et piano. Tasmin Little et Piers Lane . Chandos 10770.

Wolfgang Amadeus MOZART - Dis Bildnis ist bezaubernd schön extrait de La Flûte enchantée . Jonas Kaufman & Mahler Chamber Orchestra sous la direction de Claudio Abbado . DECCA 4781463 .

Benjamin BRITTEN - Frolicsome Finale extrait de la Simple Symphony . London Symphony Orchestra . DECCA.

Production et présentation : Axelle THIRY