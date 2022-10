La jeune styliste Noémie Collado remporte la médaille d'excellence aux Worldskills

And the winner is : Noemie Collado. A 19 ans, cette jeune étudiante en stylisme originaire de Court-Saint- Etienne vient de remporter la médaille d'excellence aux Worldskills, en Finlande, dans la catégorie technologie de la mode. Elle est dans dans le top 10 et se classe 2e européenne.

La jeune femme ne s' attendait absolument pas à être tout en haut du podium:

" J'y suis allée sans me mettre trop de pression; alors oui, c'est une très très bonne surprise, c'est pas mal de boulot récompensé aussi, donc c'est très chouette."

La styliste - que l'on dit perfectionniste- a été évaluée sur 4 épreuves et sa capacité à les réaliser en un laps de temps très court a manifestement payé :

" J'avais une épreuve de patronage, un exercice de moulage sur buste, la plus grosse épreuve consistait à réaliser une veste équestre et j'ai également été jugée sur dessin. Les timings sont vraiment très serrés, j'y suis arrivée tout juste et avec quelques secondes de moins , je n'aurais pas eu fini mes épreuves à temps, c'est surtout cela qui m'a stressée."