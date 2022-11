La jeune génération prête à moins prendre l'avion mais pas à le bannir.

A Nantes, Agathe Violain, 31 ans, responsable d’un magasin de troc, trouve également "très plaisant de prendre le temps de visiter sa région plutôt que de se 'speeder' (se dépêcher) de prendre un avion pour passer trois jours dans un autre pays", dit-elle, sans être certaine d'y renoncer définitivement pour autant.

"Dans mon entourage, je n’ai personne qui dit à 100% : 'c’est fini.'"

"On est une génération qui a été élevée en mode 'c’est fou de pouvoir partir où on veut, quand on veut' et là, on se retrouve en mode 'peut-être qu’il faut arrêter'. Dire non à tout jamais à quelque chose, ça fait peur", souligne-t-elle.

Pour Armelle Solelhac, fondatrice de l'agence Switch, spécialisée dans la prospective et la stratégie dans le tourisme, "beaucoup de jeunes déclarent vouloir privilégier des moyens de mobilité plus doux pour préserver l'environnement".