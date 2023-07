La jeune génération de l’animation africaine mise à l’honneur dans une nouvelle série

Ce mercredi 5 juillet est sorti "Kizazi Moto : Génération Feu", une série de courts-métrages animés de science-fiction confiée à de jeunes créateurs du continent Africain, épaulés par le coréalisateur de "Spider-Man : New Generation".

A quoi ressemblera l’Afrique du futur ? Qu’ils y voient des esprits, des troupeaux de bétail cyborg ou des pieuvres radioactives, quatorze réalisateurs du Zimbabwe, d’Ouganda, d’Afrique du Sud, du Nigeria, du Kenya et d’Egypte ont répondu à cette question dans dix épisodes d’une dizaine de minutes mélangeant 2D et 3D et indépendants les uns des autres.

"Kizazi Moto" – titre tiré de l’expression swahili "Kizazi cha moto" signifiant "génération de feu" – témoigne de l’intérêt de la firme aux grandes oreilles pour l’Afrique.

Elle prévoit ainsi de diffuser prochainement une autre série animée de science-fiction se déroulant dans une version future de Lagos, au Nigeria, créée en collaboration avec la société panafricaine de divertissement Kugali.

Pour "Kizazi Moto", les artistes sollicités ont puisé dans leur histoire et les cultures diverses du continent, mêlant mythes, extraterrestres, dieux, monstres et technologies futuristes, tout en abordant plus ou moins frontalement le changement climatique, la colonisation ou encore les dérives des réseaux sociaux.

Dans "Mukudzei", par exemple, un influenceur est projeté dans une réalité parallèle où le Zimbabwe n’a pas été colonisé, tandis que "Surf Sangoma", situé en 2050, suit des surfeurs en quête de sensations fortes dans la ville sud-africaine de Durban, où la montée des eaux a entraîné l’interdiction des activités en mer.