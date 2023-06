"La Jeune Fille à la Perle" de Vermeer exposée sous un nouveau jour à La Haye

On la surnomme "La Joconde du Nord". "La Jeune Fille à la Perle" est l’un des chefs-d’œuvre les plus emblématiques de Vermeer, bien qu’il soit entouré de mystère. La nouvelle exposition du Mauritshuis entend faire la lumière sur l’un des plus beaux et énigmatiques portraits en buste au monde.

Elle nous tourne le dos mais elle a légèrement la tête tournée, comme si elle voulait nous confier un secret. À quoi pense-t-elle ? Qu’aimerait-elle nous dire ? "La Jeune Fille à la Perle" suscite un grand nombre de questions chez celui ou celle qui la regarde. C’est pourquoi le Mauritshuis, à La Haye, a décidé de lui consacrer une exposition jusqu’au 7 janvier 2024.

"Qui est cette fille ?" ("Who’s that Girl ?) partage avec les visiteurs du musée néerlandais les dernières découvertes concernant ce tableau qu’il expose depuis 1903. Elles avaient été rendues public pour la première fois en 2020, mais elles n’avaient jamais fait l’objet d’une exposition dédiée. Celle-ci est articulée autour d’une reproduction de quatre mètres de haut de "La Jeune Fille à la Perle", afin de permettre aux amateurs d’art de découvrir les détails d’une toile qui a subi de nombreuses modifications au fil des siècles.

L’une d’entre elles concerne l’arrière-plan de "La Jeune Fille à la Perle". Cette jeune femme, coiffée d’un bandeau bleu et jaune, une perle nacrée pendant à l’oreille, aurait initialement été dessinée sur un rideau vert, et non sur un espace d’apparence vide comme le laisse penser le tableau. Les recherches menées par les équipes du Mauritshuis ont permis de déterminer que ce rideau s’est effacé au cours des siècles, en raison des changements physiques et chimiques de la peinture que Johannes Vermeer avait utilisée pour peindre cette toile vers 1665-1667. L’exposition "Qui est cette fille ?" présente une sélection de dix pigments dont se serait servi le maître néerlandais pour sa composition, ainsi qu’une carte du monde indiquant leur provenance.