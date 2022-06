Plus d'infos et pour assister à la finale 2022 d'Imagine Belgium le 25/6 au VK Bruxelles ►

Imagine est un programme de JM International, pour les jeunes musicien.ne.s de 13 à 21 ans, qui se déroule dans 8 pays et sur trois continents. Les participants ont l’opportunité de partager leurs talents avec le monde entier, recevoir une formation par des professionnel.le.s de l’industrie musicale et rencontrer d’autres jeunes musicien.ne.s de milieux, de genres, et de pays différents, nouant des amitiés et des contacts professionnels qui pourront changer leur vie pour toujours !