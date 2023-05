La jeune chanteuse belge EstL nous emmène dans sa tête avec une prestation live envoûtante

La jeune chanteuse belge EstL était dans Le 8/9 pour présenter en live son single "Dans ma tête" que vous entendez déjà sur les ondes de VivaCité, dans notre playlist. Une prestation enivrante à réécouter ci-dessus.

EstL s’est fait connaître du grand public lors de sa participation à The Voice Belgique saison 7 en 2018 où elle avait atteint la demi-finale aux côtés de son coach, Matthew Irons, le chanteur du groupe Puggy.

Depuis son expérience dans The Voice (dont les castings de la saison 11 sont ouverts), EstL a poursuivi sa formation artistique aux Cours Florent à Paris.

Aujourd’hui, elle vous présente son premier single "Dans ma tête". Ce titre vous emmène dans un voyage introspectif, explorant les voix qui résonnent dans nos têtes et qui nous guident vers nos côtés les plus sombres :

"Ça a pris du temps de savoir que j’allais faire ça, que j’allais écrire en français. Ce titre c’est le premier d’une longue série j’espère. Tous mes titres s’inscrivent dans une démarche introspective."

