La jersey, un style de rap pas si nouveau

D’abord un peu déconcertant pour les fans de rap habitués aux rythmiques trap ou drill, la jersey version rap 2021 à l’ambiance à la fois festive et haletante finit par convaincre. Les vieux samples et la rythmique saccadée sont toujours bien présents, et ça marche ! Des artistes comme IShowSpeed ou le producteur AceMula (qui a mixé la jersey avec la drill) ont également participé à son essor.

Si la scène jersey a pris de l’ampleur aux Etats-Unis ces dernières années, le succès est récent et reste cantonné à la scène rap underground. Mais le fait de voir des rappeurs français reprendre et s’approprier le style montre tout de même qu’il fait des émules et qu’il fera probablement d’autres petits dans les années à venir. Pour un style né il y a 30 ans, c’est plutôt une belle renaissance.