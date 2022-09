La Hulpe, un peu plus proche de Bruxelles, à vélo

L’ardoise des travaux est estimée à 2.400.000 euros et elle sera prise en charge par la Région wallonne. Mais outre quelques frais de signalisation peu conséquents, la commune va surtout devoir gérer le trafic en provenance de Bruxelles, surtout aux heures de sortie des écoles et des bureaux. Des déviations seront donc mises en place, via Waterloo ou en empruntant la E411 jusqu'à la sortie Overijse et les autorités seront attentives à ce qu'elles n'engendrent pas de nuisance dans les quartiers résidentiels. Il y aura donc des contrôles. N'empêche, les précautions prises ne permettront pas d'éviter l'impact négatif de ces travaux, en particulier sur certains commerces qui se trouvent sur ce tracé. Chez Ernest par exemple, un restaurant situé sur le rond point Folon, il se fait déjà sentir durement :" c'est une certitude, nous faisons beaucoup moins de couverts que d'ordinaire; ce midi, il y en deux alors que d'habitude il y en a une cinquantaine; nous allons devoir fermer deux soirs par semaine, réduire les horaires du personnel, la clientèle passe devant l'établissement mais ne s'arrête plus" déplore Olivier Castelein qui travaille en cuisine.