La Hulpe sur le toit du rugby belge

Pour la 2e fois consécutive (et de son histoire), la Hulpe a été sacré champion de Belgique en rugby ce samedi. Un "back to back" particulier puisqu’il a fallu atteindre 3 ans pour le réaliser, la faute au Covid. Des circonstances qui n’enlèvent rien à la saveur d’un sacre gagné au terme d’une finale d’une intensité rare face à Soignies qui de son côté échoue pour la 4e fois de son histoire en finale des play-off.

Ce samedi au stade Nelson Mandela de Neder-Over-Hembeek, ce sont deux équipes qui se connaissent bien qui s’affrontaient. Un face à face, le même que lors de la dernière finale du championnat de Belgique, disputée en 2019 juste avant la crise du Covid.

Comme il y a trois ans, La Hulpe s’est imposé. Mais les Brabançons ont dû batailler face à Soignies, la seule équipe à les avoir battus lors de la phase régulière du championnat. La première mi-temps est pleine d’intensité. Les deux défenses se rentrent bien dedans et la lutte est acharnée. Les premiers points se marquent au pied et surtout pour les Hennuyers : 9-3. Puis vient le premier tournant de cette finale. Soignies enfonce La Hulpe devant sa zone d’en but mais les Brabançons résistent presqu’héroïquement avant de partir planter un essai sur un contre supersonique. A la pause le score de 13-12 reflète 40 premières minutes très serrées.

A la sortie des vestiaires, La Hulpe semble transformé. Plus agressifs, plus incisifs, les Brabançons fait très mal aux Sonégiens. 2 essais quasi-coup sur coup et l’avance se creuse. Les Hennuyers perdent en plus quelques joueurs clé sur blessures mais parviennent à répondre avec un premier essai pour relancer la finale. Sauf que La Hulpe, avec son expérience des grands matches, sait comment gérer. Les Hulpois ne seront plus rattrapés. Score final, 38-24. La Hulpe conserve sa couronne de champion de Belgique et réalise le doublé puisque les Dames de La Hulpe ont également remporté le titre. Une domination totale sur le rugby belge, le début d’une dynastie.