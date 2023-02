La Hulpe : des bénévoles entretiennent le biotope des roseaux d’une réserve Natura 2000

Chaque année depuis 2013, des associations et des bénévoles consacrent une petite journée à l’entretien de cette zone humide de plusieurs hectares. "C’est une des rares roselières encore vivantes en Brabant wallon", explique Hugo Moreau, président de l’association Contrat de Rivière Argentine (Argentine étant le cours d'eau local). "La roselière est très grande et accueille pas mal d’oiseaux, des batraciens et des petits animaux, dont un castor. Il faut absolument s’en occuper". Son entretien est en effet indispensable car les dépôts d’immondices, les buissons et les repousses d’arbres nuisent aux roseaux.

"Nous devons enlever toutes les repousses sauvages des arbres pour permettre aux roseaux de se développer sans qu’il y ait des arbres nuisibles à l’environnement (local)", commente Gauthier Vanvyve, bénévole. Lors d’interventions précédentes, les bénévoles, en collaboration avec des associations et la commune, avaient déjà réussi à éliminer des espèces invasives, comme la Berce du Caucase et la Balsamine de l’Himalaya. Mais il reste du travail, notamment à cause des repousses de saules et d’autres buissons.



Pour Michel Chapuis, riverain direct du site, ce coup de pouce est très utile à la préservation de la faune et de la flore. "Cela fait quelques années que je viens aider les associations et les bénévoles à ces campagnes d’entretien. De prime abord, je me demandais si c’était vraiment utile. Mais l’année d’après, en voyant le résultat sur le terrain, je comprenais que mon action avait vraiment servi à la préservation de la nature".

Les bénévoles espèrent que la gestion future du site pourra être assurée par le DNF, le Département Nature et Forêts de la Région wallonne.