La Hongrie humilie l’Angleterre (0-4), l’Italie corrigée en Allemagne (5-2)

Improbable mais vrai, la Hongrie est en tête du groupe A3 de Ligue des Nations après 4 rencontres sur 6 dans une poule qui les oppose à l’Allemagne, l’Italie et l’Angleterre. C’est justement face aux Anglais que les Magyars ont frappé un grand coup ce mardi soir.

Après avoir disposé des Three Lions à domicile au match aller, la Hongrie a remis le couvert au Molineux Stadium pour s’imposer 0-4. Une véritable humiliation. Longtemps mis sous pression par les Anglais, les Hongrois ont su exploiter leurs rares occasions pour faire mouche via Rolland Sallai, buteur à la 16e et à la 70e minute.

En fin de match, l’équipe de Marco Rossi a profité du déséquilibre anglais pour donner une allure de raclée à leur victoire. Zsolt Nagy (80e) et Daniel Gazdag (89e) ont en effet inscrit les deux autres buts tandis que les Anglais sont restés à 10 suite à l’exclusion de John Stones (82e).

Au classement, la Hongrie mène le bal avec 7 points devant l’Allemagne (6), l’Italie (5) et l’Angleterre (2).