La Hongrie est-elle encore une démocratie ?

L’Europe ne s’y trompe pas. Pour le Parlement européen, la Hongrie, dirigée par le nationaliste et populiste Viktor Orban, n’est plus une démocratie, mais un régime autocratique. La Commission menace aujourd’hui de ne pas lui verser les 7, 5 milliards et demi d’aides, si cela n’évolue pas dans la bonne direction. À Budapest, il ne fait pas bon dénigrer le régime en place… Un reportage d’Alexandre Beddock dans Transversales.