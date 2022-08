La Hongrie accroît sa dépendance énergétique à l’égard de Poutine : après le gaz, feu vert à la commande de deux réacteurs nucléaires russes

Un gel des tarifs de l’énergie intenable

Le gouvernement hongrois a longtemps fondé sa politique sur un accès bon marché à l’énergie. Cadeaux électoraux ou avantage à l’établissement d’industries : c’est une des lignes fortes de l’action du gouvernement Orban.

La guerre en Ukraine et le renchérissement des prix de l’énergie menacent cette pratique. La suspension des subventions européennes aussi, car l’Etat hongrois n’arrive plus à financer cette énergie bon marché et est forcé de laisser remonter les tarifs bloqués : du gaz, de l’essence et du diesel…

Depuis novembre 2021, les carburants à la pompe sont plafonnés. Mais fin mai, il a bien fallu adopter un système compliqué de double tarification : bloqué à 1,2 euro le litre pour les véhicules immatriculés en Hongrie mais au prix du marché, pas loin de deux euros, pour les autres, de façon à couper court au tourisme du carburant.

Pour le gaz, la facture sera multipliée par 7 au-delà d’un certain seuil de consommation.

Gaz russe en dépit des sanctions européennes

La Hongrie dépend à 80% du gaz russe (95% d'après Eurostat), et selon le FMI, fait partie des pays les plus vulnérables en cas de tarissement des livraisons russes. Le FMI chiffre à 40% de la consommation annuelle une possible pénurie.

Pour éviter ce scénario, les responsables hongrois ont passé des accords d’approvisionnement en gaz avec la Russie, dès octobre dernier, avant même le déclenchement de l’offensive russe en Ukraine. Un deal valable pour 15 ans. Du gaz importé par gazoduc via la Bulgarie et la Serbie.

Un choix controversé mais qui est bien dans la ligne choisie par Viktor Orban de se rapprocher de la Russie, contraire à la volonté de ses partenaires de l’Union européenne de s’affranchir de Moscou: début mai, par exemple, Rosatom avait perdu un important contrat en Finlande.