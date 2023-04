La Honda N.1 remporte les 24 Heures du Mans motos

La Honda N.1 du F.C.C. TSR Honda France, impériale, a remporté dimanche les 24 Heures du Mans motos, manche inaugurale du championnat du monde d'endurance (EWC) qui s'est déroulée ce week-end sur le circuit Bugatti (4,185km).

Championne du monde en titre, la moto du trio de l'Australien Josh Hook et des Français Mike Di Meglio et Alan Techer a largement dominé la course et s'impose pour la troisième fois après 2018 et 2020. Le constructeur japonais revient à hauteur de Suzuki et Kawasaki au palmarès de l'épreuve avec 14 victoires tandis que l'équipe décroche son troisième titre dans la Sarthe après 2018 et 2020. Au total, sur les 54 motos inscrites sur la grille de départ, 34 ont franchi l'arrivée.

Parmi les abandons, le BMRT 3D Maxxess Nevers dont le pilote français Kevin Denis a été hospitalisé samedi après avoir été accidentellement fauché par une autre moto. Le directeur sportif Romain Mangé a précisé dimanche que le pilote était sorti de l'hôpital. La prochaine étape du championnat du monde, les 24 Heures sur le circuit de Spa-Francorchamps auront lieu du 16 au 18 juin prochain.