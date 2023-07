La hiérarchie de l’an dernier respectée, les polémiques d’arbitrage omniprésentes : ce qu’il faut retenir du retour de la Pro League

Anderlecht justement, semblait avoir redonné espoir à certains supporters avec l’arrivée de plusieurs joueurs intéressants sur papier. Même si certains n’ont pas encore joué et qu’il ne s’agissait que du premier match, la prestation des Mauves a sans doute fait redescendre sur terre les plus optimistes. Au-delà de la nouvelle (la septième sur sept) défaite contre l’Union, c’est la manière qui a inquiété. En première mi-temps, les Mauves n’ont tout simplement pas existé et auraient pu rentrer aux vestiaires avec un score plus sévère que 1-0. Même si la seconde a été plus consistante, on restait assez loin de ce qu’on peut attendre d’une telle équipe. Si Brian Riemer garde un discours optimiste, il sait aussi que le Sporting va accueillir l’Antwerp ce dimanche, qu’une nouvelle défaite semble être le scénario le plus probable et que cela plongerait (déjà) tout un club dans la crise.

Du côté du Standard, le week-end n’a pas été plus réjouissant. Pour la première de Carl Hoefkens, les Rouches n’ont pas montré grand-chose sur la pelouse de Saint-Trond avant de s’incliner plutôt logiquement (1-0). "J’ai eu beaucoup de réponses ce dimanche", expliquait le coach après la rencontre. Des réponses, il en a eues, mais pas forcément celles qu’il espérait. À l’image de Riemer, l’ancien de Bruges garde un discours positif. Mais, comme son collègue danois, il connaît le calendrier à venir. Et avec une rencontre face à l’Union vendredi, le Standard pourrait aussi se retrouver vite sous pression.