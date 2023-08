La Hestre : sept personnes éjectées d’une attraction à sensation lors de la ducasse

Pour une raison encore inconnue, la barrière de sécurité maintenant le public en sécurité sur le "Rock’n’Roll" n’a pas rempli son rôle. Sept personnes ont été propulsés en dehors de l’attraction à sensation. Toutes les victimes souffrent de fractures et trois d’entre elles seraient dans un état grave, selon les dires du bourgmestre de Manage, Bruno Ponzonni. Mais les sept personnes étaient conscientes au moment de l’intervention des services de secours arrivés rapidement sur place.

"Les contrôles préalables à l’ouverture du manège avaient été effectués et tous les documents étaient en ordre", précise le bourgmestre. Le propriétaire de l’attraction sera entendu et l’enquête devra déterminer les circonstances et les responsabilités.

Dans la mesure où il n’y a pas de décès, seul le manège concerné a été fermé. Les autres attractions de la ducasse de La Hestre restent accessibles.