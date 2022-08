La haute mer, ce sanctuaire de ressources génétiques marines avidement convoitées

La découverte que la vie est possible dans les fonds marins est encore plus récente que celle de l’ADN : c’est en 1977 que le sous-marin américain Alvin permet de découvrir une source hydrothermale à plus de 2500m de profondeur, et de prouver par là que les abysses sont loin d’être des territoires sans vie.

Mieux encore, la biodiversité qui y vit est exceptionnelle, car elle profite d’environnements très stables, et surtout, avec des conditions de vie extrême : chaleur et pression élevée, absence de lumière, présence de molécules toxiques. Des conditions où l’on pensait que la vie était impossible, mais elle trouve toujours un chemin où se faufiler… Donnant naissance à des espèces capables de prouesses, qui font l’objet d’une attention particulière de la part de certains secteurs économiques.

Médicaments, agriculture, lutte contre la pollution,… Ces organismes (plantes, bactéries, algues, animaux,…) possèdent en eux des "ressources génétiques" qui permettraient de belles avancées biotechnologiques. Mais leur statut est incertain, et fait l’objet d’intenses discussions. Tout d’abord, de la définition même de cette ressource : doit-on se limiter au matériel génétique au sens strict, l’ADN ou l’ARN, ou doit-on l’élargir aux composés biochimiques issus du matériel génétique (typiquement, des protéines). Autre point d’accroche : doit-on appliquer le principe de liberté (qui s’applique donc à la colonne d’eau), ou de patrimoine commun (qui s’applique alors aux fonds marins) à ces ressources ? De nombreux organismes vivent à la fois dans l’eau et sur le sol, et en plus, maintenant, l’ADN et l’ARN sont facilement extraits directement de l’eau (on appelle alors cela du matériel génétique environnemental), plus besoin d’avoir l’espèce "sous la main". Cette question fait l’objet d’un long débat, entre partisans de la liberté, et ceux du patrimoine commun. C’est tout l’enjeu du brevetage du vivant qui se joue ici.

Dans un contexte de changement climatique, dont les conséquences se font de plus en plus visibles, la protection de ces organismes marins est essentielle, tant au niveau de leur statut légal en tant que "ressource" pour l’espèce humaine, que via la création d’aires protégées. L’océan joue en effet un grand rôle dans l’évolution du climat, et l’altération de ses écosystèmes grignoterait encore un peu plus la capacité de résilience de notre planète face aux imperturbables rejets humains de CO2.