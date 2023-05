La Haute École Galilée va transférer trois de ses quatre départements vers l’Ephec

Lors de la prochaine rentrée académique, trois des quatre départements de la Haute École Galilée (HEG), située à Bruxelles, seront transférés vers l’Ecole pratique des hautes études commerciales (Ephec). Il s’agit de trois départements d’enseignement de type court : l’Institut supérieur de secrétariat de direction et tourisme – Institut supérieur d’Animation, des Loisirs et du Tourisme (ECSEDI-ISALT), l’Institut supérieur soins infirmiers Galilée (ISSIG) et l’Institut supérieur de pédagogie Galilée (ISPG). Cette information diffusée par le média L-Post, a été confirmée à l’agence Belga. La HEG ne contiendra donc plus qu’un seul département, l’Institut des hautes études des communications sociales (Ihecs).