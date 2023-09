La Haute École Albert Jacquard, victime de son succès, veut rassurer les étudiants

Active dans la formation au développement de jeux vidéo depuis une vingtaine d’années, la Haute École Albert Jacquard annonçait en 2022 l’ouverture d’un bachelier et d’un master "Jeu Vidéo" afin d’aller encore plus loin et de former des profils à haute valeur ajoutée, les futures têtes pensantes de l’industrie du jeu vidéo.

"On parle de chercheurs capables d’innover, d’entrepreneurs et de managers pour gérer des sociétés, c’est-à-dire des profils en dehors de la production pure." nous expliquait Raphaël Ernaelsten, coordinateur de la section.

Si la Haute École ouvre cette filière maintenant, c’est parce que le secteur est en pleine évolution et que de plus en plus d’opportunités se dessinent pour ses acteurs. On pense par exemple à l’esport, ou à tous ces secteurs qui découvrent les bienfaits de la gamification pour leurs produits…