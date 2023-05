Là Haut - Un Festival évènement en hommage aux disparus victimes de violences

Les événements se suivent mais ne se ressemblent pas ! Il est toujours intéressant de savoir que certains organisateurs se penchent non pas seulement sur le côté artistique ou culturel mais aussi sur l'envie de faire passer un message fort.

Cyclop Vision Bolongi organise ce Vendredi 26 mai son premier festival évènement en hommage à tous les tristes disparus ayant perdu la vie si brutalement à cause de violences qui règnent souvent dans les rues ou encore à cause d’injustices, de racisme et de la peur de l’inconnu.

Le mot d'odre de cet événement : "Ensemble pour que cela ne se reproduise plus..."

"Là-Haut", est un évènement réunissant plusieurs disciplines dont des concerts, du stand-up et des témoignages.

L'expression musicale est depuis toujours un refuge pour la jeunesse originaire de la diaspora africaine, aujourd'hui plus que jamais. Plusieurs types de sonorités comme le rap, le R&B et l'afro leur parlent clairement.

Sur scène, des artistes émergents mais aussi confirmés, belges et français. L'objectif étant de permettre à chacun de s’exprimer librement sur les évènements impactant leur développement social et culturel. "Là-Haut" réunira une vingtaine d’artistes, des hommes et des femmes de toutes générations et origines confondues.

Cyclop Vision Bolongi est une ASBL située à Bruxelles, créée en mars 2023 par Ikali Kevin, avec pour objectif le développement par l’art et la culture.

Croire en soi est un élément essentiel dans l’évolution tant physique que mentale d’un jeune, telle est notre mission.

Tu pourras donc retrouver ce 26 mai:

des Ateliers d’écriture

de l'initiation à l’informatique

du Montage vidéo

des Retouches photo (Photoshop)

une Initiation au métier d’ingénieur du son

du Coaching scénique

de l'Infographie

du Textile

Sur scène :

Pecto

Aty

Y20

Andyzz

Big Dega

Kari Bee

Lescraq

Layzless

Percy

Riffa

Wren

Dia DD

Bugzea

Ekila

Lappeuf

Kameleon Style

Gaetano

Dyllz

Kryms

Mamiso

Red-One

Grödash

Dalsim

+ DJ BV & DJ IDEM

Informations Générales:

Quand? Vendredi 26 Mai 2023

Où? GC Ten Noey | Gemeentestraat 25 à 1210 Sint Joost ten Node | www.tennoey.be